У Румунії поновились антиурядові протести: відбулась друга масштабна акція

Другу масштабну антиурядову акцію організували у Бухаресті. На ній знову зібрались десятки тисяч людей.

Вони вимагали відставки уряду та проведення дострокових виборів, пише AP.

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Румуни невдоволені пенсійною реформою, податковою системою, низьким рівнем розвитку економіки та сільського господарства. Прагнуть демократії та розвитку стосунків із Євросоюзом.

Приїхали на акцію непокори і тисячі румунів, які виїхали з країни. Вони обурені тим, що змушені жити і працювати за кордоном, оскільки на батьківщині – низькі зарплати та корупція.

У Румунії є і інші проблеми, але ситуація зі системою правосуддя хвилює мене найбільше. Я думаю, що усі негаразди виникають саме із цих законів у судовій системі. Якби у нас було прозоре законодавство, покращився би стан інших сфер, і багато людей, що живуть за кордоном, могли б повернутись до себе на батьківщину,

– переконаний мітингувальник Арделеан Александру.

Цього разу минулося без сутичок із поліцією.

Напередодні ж на багатотисячному мітингу постраждали понад чотири сотні осіб. Усе – через зіткнення з правоохоронцями, які застосували проти демонстрантів сльозогінний газ. Через неправомірні дії поліцейських тамтешня генпрокуратура відкрила кримінальне провадження.