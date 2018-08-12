В Ізраїлі відбувся багатотисячний протест: акція не вщухала цілу ніч

У Тель-Авіві у неділю, 11 серпня, тисячі людей вийшли на вулиці через невдоволення законом про національну Єврейську державу.

Демонстранти двома мовами – арабською та івритом – вигукували слово "Рівність", передає AP.

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Скандальний закон там ухвалили ще минулого місяця. І це викликало хвилю обурення серед арабів, які становлять 20% населення Ізраїлю. Адже згідно із законом, Ізраїль проголошується "домом єврейського народу". Єдиною державною мовою залишається іврит, а статус арабської мови значно послаблюється.

Араби вважають закон расистським і стверджують, що він призведе до "смерті демократії в країні".

Ми зібрались, щоб сказати Нетаньягу та Трампу, що у нас тут є проблема. І вони мають вирішити цю проблему. Цей закон – проти нас, проти арабської мови, проти миру і проти нашого майбутного на цій землі,

– зазначив мітингувальник Омар Султан.

Зазначимо, араби неодноразово заявляли, що почуваються в Ізраїлі громадянами другого сорту через дискримінацію та менше привілеїв у сферах соцзахисту, освіти та охорони здоров'я.

Відео протестів в Ізраїлі 11 серпня 2018