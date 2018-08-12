11:11
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • понеділок
    27°C 12°C
  • вівторок
    32°C 18°C
  • середа
    33°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Ізраїлі відбувся багатотисячний протест: акція не вщухала цілу ніч

41 Читать новость на русском
Протести в Ізраїлі
Протести в Ізраїлі / Screenshot

У Тель-Авіві у неділю, 11 серпня, тисячі людей вийшли на вулиці через невдоволення законом про національну Єврейську державу.

Демонстранти двома мовами – арабською та івритом – вигукували слово "Рівність", передає AP.

Читайте також:  У Румунії поновились антиурядові протести: відбулась друга масштабна акція

Скандальний закон там ухвалили ще минулого місяця. І це викликало хвилю обурення серед арабів, які становлять 20% населення Ізраїлю. Адже згідно із законом, Ізраїль проголошується "домом єврейського народу". Єдиною державною мовою залишається іврит, а статус арабської мови значно послаблюється.

Араби вважають закон расистським і стверджують, що він призведе до "смерті демократії в країні".

Ми зібрались, щоб сказати Нетаньягу та Трампу, що у нас тут є проблема. І вони мають вирішити цю проблему. Цей закон – проти нас, проти арабської мови, проти миру і проти нашого майбутного на цій землі,
– зазначив мітингувальник Омар Султан.

Зазначимо, араби неодноразово заявляли, що почуваються в Ізраїлі громадянами другого сорту через дискримінацію та менше привілеїв у сферах соцзахисту, освіти та охорони здоров'я.

Відео протестів в Ізраїлі 11 серпня 2018

 

Теги: Новини політики протести Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Археологи зробили одразу декілька надзвичайних відкриттів
 17 травня 2016 , 09:44
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук