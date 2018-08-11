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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Японии десятки тысяч людей протестуют против военной базы США

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70 тысяч человек протестовали против военной базы США
70 тысяч человек протестовали против военной базы США / Фото из открытых источников

В городе Наха на острове Окинава почти 70 тысяч человек вышли на протест против военной базы США и против решения правительства перенести военный объект, который базируется в регионе.

Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

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Отмечается, что соседство с базой военно-воздушных сил корпуса городской пехоты США под названием "Футенма" не устраивает местных жителей, которые постоянно жалуются на шум от военного аэродрома. Также жители района хотят высшего уровня безопасности в регионе и именно поэтому требуют устранить базу.

Однако правительство Японии считает, что лучшим решением, которое не повлияет на японско-американский союз, будет перенос базы на другой район.

Перед акцией протеста участники почтили память бывшего главы префектуры Такэси Онага, который боролся за вывод базы с территории острова. Он умер 8 августа.

 

Теги: Новости политики протесты Япония
Источник: 24 Канал
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