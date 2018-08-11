У Японії десятки тисяч людей протестують проти військової бази США

У Місті Наха на острові Окінава майже 70 тисяч людей вийшли на протест проти військової бази США та проти рішення уряду перенести військовий об'єкт, який базується у регіоні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

Читайте також: У Японії розбився гелікоптер із 9 людьми на борту

Зазначається, що сусідство з базою військово-повітряних сил корпусу міської піхоти США під назвою "Футенма" не влаштовує місцевих жителів, які постійно скаржаться на шум від військового аеродрому. Також жителі району бажають вищого рівня безпеки у регіоні і саме тому вимагають усунути базу.

Однак уряд Японії вважає, що найкращим рішенням, яке не вплине на японсько-американський союз, буде перенесення бази в інший район.

Перед акцією протестів учасники вшанували пам'ять колишнього очільника префектури Такесі Онага, який боровся за виведення бази з території острова. Він помер 8 серпня.