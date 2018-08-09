В Японии мертвым нашли редкого кита
На пляже Камакуры, недалеко от Токио, вынесло мертвого детеныша редкого голубого кита.
Об этом пишет ВВС.
Синие киты являются крупнейшими из всех животных. Они могут вырастать до 30 м и весить 170 тонн.
Причина смерти пока неизвестна. Его тело изучать эксперты.
Читайте также: В мире аномально уменьшилась численность колонии одного вида птиц
Детеныш мужского пола имеет длину 10,52 м. Он родился в этом году.
Китобойный промысел в течение многих лет привел синих китов на грань вымирания. Всемирный фонд дикой природы утверждает, что животное все еще находится под угрозой исчезновения в результате изменения климата и ударов кораблей.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00