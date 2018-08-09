В Японии мертвым нашли редкого кита

На пляже Камакуры, недалеко от Токио, вынесло мертвого детеныша редкого голубого кита.

Об этом пишет ВВС.

Синие киты являются крупнейшими из всех животных. Они могут вырастать до 30 м и весить 170 тонн.

Причина смерти пока неизвестна. Его тело изучать эксперты.

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Детеныш мужского пола имеет длину 10,52 м. Он родился в этом году.

Китобойный промысел в течение многих лет привел синих китов на грань вымирания. Всемирный фонд дикой природы утверждает, что животное все еще находится под угрозой исчезновения в результате изменения климата и ударов кораблей.