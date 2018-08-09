В Японії мертвим знайшли рідкісного кита
На пляжі Камакури, що неподалік від Токіо, винесло мертве дитинча рідкісного блакитного кита.
Про це пише ВВС.
Сині кити є найбільшими з усіх тварин. Вони можуть виростати до 30 м і важити 170 тонн.
Причина смерті поки що невідома. Його тіло вивчатимуть експерти.
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Дитинча чоловічої статі має довжину 10,52 м. Він народився цього року.
Китобійний промисел протягом багатьох років призвів синіх китів до межі вимирання. Всесвітній фонд дикої природи стверджує, що тварина все ще перебуває під загрозою зникнення в результаті зміни клімату та ударів кораблів.
Джерело: 24 Канал
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