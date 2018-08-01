У світі аномально зменшилась чисельність колонії одного виду птахів

Найбільша в світі колонія королівських пінгвінів, яка постійно зменшується на островах на півдні Індійського океану, скоротилася на 88 %. У 1980 роки колонія налічувала мільйон птахів, а зараз всього лише 120 тисяч.

Про це повідомляє Antarctic Science.

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На острові Кошон безлюдного французького архіпелагу Крозе виявили пінгвінів у 1962 році. Коли останній раз перераховували чисельність колонії, 30-40 років тому, птахів було приблизно півмільйона пар.

Анрі Ваймерскірх вирішив оновити інформацію про чисельність колонії, використавши для цього супутникові знімки та зйомку з вертольота. За словами вченого, наразі точна причина такого масового зникнення пінгвінів невідома.

Колонія за останні 35 років зменшилася на 88 %, з приблизно 500 тисяч пар – до 60 тисяч пар. Ми вивчили можливі причини такого зниження чисельності, але не змогли знайти переконливе пояснення,

— йдеться у матеріалі.

Дослідження свідчить, що зменшення колонії можна назвати різким та несподіваним, адже кількість інших груп птахів у тій же місцевості залишається такою ж, як і раніше. До того ж на сусідніх островах колонії збільшилися.

На думку вчених, однією з можливих причин міг стати Індоокеанський диполь 1997 року — температурна аномалія поверхні води. Таким чином частина колонії могла відколотися і переміститися. За ще однією версією, птахи могли захворіти, проте інформації про це наразі немає.