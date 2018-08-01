В мире аномально уменьшилась численность колонии одного вида птиц

Крупнейшая в мире колония королевских пингвинов, которая постоянно уменьшается на островах на юге Индийского океана, сократилось на 88 %. В 1980 годы колония насчитывала миллион птиц, а сейчас всего 120 тысяч.

Об этом сообщает Antarctic Science.

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На острове Кошон необитаемого французского архипелага Крозе обнаружили пингвинов в 1962 году. Когда последний раз пересчитывали численность колонии, 30-40 лет назад, птиц было примерно полмиллиона пар.

Анри Ваймерскирх решил обновить информацию о численности колонии, использовав для этого спутниковые снимки и съемку с вертолета. По словам ученого, на данный момент точная причина такого массового исчезновения пингвинов неизвестна.

Колония за последние 35 лет уменьшилась на 88 %, из примерно 500 тысяч пар – до 60 тысяч пар. Мы изучили возможные причины такого снижения численности, но не смогли найти убедительное объяснение,

— говорится в материале.

Исследование показывает, что уменьшение колонии можно назвать резким и неожиданным, ведь количество других групп птиц в той же местности остается такой же, как и раньше. К тому же на соседних островах колонии увеличились.

По мнению ученых, одной из возможных причин мог стать Индоокеанский диполь 1997 года — температурная аномалия поверхности воды. Таким образом часть колонии могла отколоться и переместиться. По еще одной версии, птицы могли заболеть, однако информации об этом пока нет.