В Японии продолжили чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса

Правительство Японии продлило режим чрезвычайного положения в стране до 31 мая. Система здравоохранения – перегружена.

Карантин, который ввели в стране, сдержал распространение вируса. Однако этого пока недостаточно. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Japan Today.

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Мы не можем утверждать, что уменьшение количества больных людей является достаточным. В некоторых регионах краны учреждения здравоохранения – перегружены,

– подчеркнул Абэ.

Отметим, что Япония ввела режим чрезвычайного положения в ряде регионов 7 апреля, 16 апреля чрезвычайное положение объявили уже по всей стране. Предварительно оно должно было длиться до 6 мая.

Коронавирус в Японии

По состоянию на 4 мая в Японии зафиксировано 14 877 случаев коронавируса, 487 человек скончались. Почти 4 тысячи больных выздоровели.

Несмотря на режим ЧС, карантин в Японии – не слишком жесткий. Поэтому власти призывают людей оставаться дома и работать дистанционно. Больших штрафов за нарушение карантина в стране нет.

Правительство все же собирается идти на небольшие послабления: позволят открыть библиотеки и музеи, если они будут придерживаться санитарных требований. Также пересмотрят определенные требования по ведению бизнеса во время вспышки карантина.

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