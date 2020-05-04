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      В Японии продолжили чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса

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      Япония продлила чрезвычайное положение до 31 мая 2020
      В Японии продолжили чрезвычайное положение / France 24

      Правительство Японии продлило режим чрезвычайного положения в стране до 31 мая. Система здравоохранения – перегружена.

      Карантин, который ввели в стране, сдержал распространение вируса. Однако этого пока недостаточно. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Japan Today.

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      Мы не можем утверждать, что уменьшение количества больных людей является достаточным. В некоторых регионах краны учреждения здравоохранения – перегружены,
      – подчеркнул Абэ.

      Отметим, что Япония ввела режим чрезвычайного положения в ряде регионов 7 апреля, 16 апреля чрезвычайное положение объявили уже по всей стране. Предварительно оно должно было длиться до 6 мая.

      Коронавирус в Японии

      • По состоянию на 4 мая в Японии зафиксировано 14 877 случаев коронавируса, 487 человек скончались. Почти 4 тысячи больных выздоровели.

      • Несмотря на режим ЧС, карантин в Японии – не слишком жесткий. Поэтому власти призывают людей оставаться дома и работать дистанционно. Больших штрафов за нарушение карантина в стране нет.

      • Правительство все же собирается идти на небольшие послабления: позволят открыть библиотеки и музеи, если они будут придерживаться санитарных требований. Также пересмотрят определенные требования по ведению бизнеса во время вспышки карантина.

      симптоми коронавірусуСимптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Япония
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