У Японії продовжили надзвичайний стан через спалах коронавірусу
Уряд Японії продовжив режим надзвичайного стану в країні до 31 травня. Система охорони здоров'я – перевантажена.
Карантинні обмеження, які ввели в країні, стримали поширення вірусу. Проте цього наразі недостатньо. Про це повідомив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, інформує Japan Today.
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Ми не можемо стверджувати, що зменшення кількості хворих людей є достатнім. У певних регіонах країни заклади охорони здоров'я – перевантажені,
– наголосив Абе.
Зазначимо, що Японія увела режим надзвичайного стану у низці регіонів 7 квітня, 16 квітня надзвичайний стан оголосили вже по всій країні. Попередньо він мав тривати до 6 травня.
Коронавірус в Японії
- Станом на 4 травня в Японії зафіксовано 14 877 випадків коронавірусу, 487 людей померли. Майже 4 тисячі хворих одужали.
- Незважаючи на режим НС, карантинні обмеження у Японії – не надто жорсткі. Тому влада закликає людей залишатись вдома і працювати дистанційно. Великих штрафів за порушення карантину в країні немає.
- Уряд все ж збирається іти на невеликі послаблення: дозволять відкрити бібліотеки та музеї, якщо вони дотримуватимуться санітарних вимог. Також переглянуть певні вимоги щодо ведення бізнесу під час спалаху карантину.