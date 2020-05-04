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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      У Японії продовжили надзвичайний стан через спалах коронавірусу

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      Японія продовжила надзвичайний стан до 31 травня 2020
      У Японії продовжили надзвичайний стан / France 24

      Уряд Японії продовжив режим надзвичайного стану в країні до 31 травня. Система охорони здоров'я – перевантажена.

      Карантинні обмеження, які ввели в країні, стримали поширення вірусу. Проте цього наразі недостатньо. Про це повідомив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, інформує Japan Today.

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      Ми не можемо стверджувати, що зменшення кількості хворих людей є достатнім. У певних регіонах країни заклади охорони здоров'я – перевантажені,
      – наголосив Абе.

      Зазначимо, що Японія увела режим надзвичайного стану у низці регіонів 7 квітня, 16 квітня надзвичайний стан оголосили вже по всій країні. Попередньо він мав тривати до 6 травня.

      Коронавірус в Японії

      • Станом на 4 травня в Японії зафіксовано 14 877 випадків коронавірусу, 487 людей померли. Майже 4 тисячі хворих одужали.
         
      • Незважаючи на режим НС, карантинні обмеження у Японії – не надто жорсткі. Тому влада закликає людей залишатись вдома і працювати дистанційно. Великих штрафів за порушення карантину в країні немає.
         
      • Уряд все ж збирається іти на невеликі послаблення: дозволять відкрити бібліотеки та музеї, якщо вони дотримуватимуться санітарних вимог. Також переглянуть певні вимоги щодо ведення бізнесу під час спалаху карантину.

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Японія
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