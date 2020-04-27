Японія заборонить в'їзд українцям через спалах COVID-19: які країни ще у списку

Голова уряду Японії Сіндзо Абе повідомив, що країна заборонить в'їзд для громадян ще 14 країн, серед яких – і Україна. Загалом через спалах коронавірусу перетинати японський кордон заборонено представникам 87 держав.

Окрім українців, у списку нев'їзних – громадяни Білорусі, Росії, Саудівської Аравії, ОАЕ. Раніше до переліку потрапили усі європейські країни, США, Китай та Південна Корея, інформує Kyodo.

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Японія також призупинила видачу віз у 170 країнах світу. Японське МЗС, своєю чергою, попередило японців про небезпеку подорожей у перелічені країни. Японським громадянам, які повернулись з-за кордону додому, доводиться обстежуватись на коронавірус та самоізольовуватись на 14 днів.

Що відомо про коронавірус в Японії?Незначне зростання інфікованих там розпочалось ще на початку лютого, проте у країні успішно зупинили першу хвилю коронавірусу.

Новий спалах COVID-19 у Японії почали фіксувати з 4 квітня.

Уряд Японії 16 квітня поширив режим надзвичайної ситуації через коронавірус на всю територію країни. Обмеження у всіх регіонах запровадили до 6 травня.

Зараз у країні підтвердили у понад 13 тисяч людей. 360 із них померли від ускладнень COVID-19, тоді як ще майже 1 700 пацієнтів одужали та виписалися з медзакладів.



Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу