15:58
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Японія заборонить в'їзд українцям через спалах COVID-19: які країни ще у списку

      -
      Японія заборонить в'їзд українцям через спалах коронавірусу – на 24 канал
      Японія обмежує в'їзд іноземцям / CNN

      Голова уряду Японії Сіндзо Абе повідомив, що країна заборонить в'їзд для громадян ще 14 країн, серед яких – і Україна. Загалом через спалах коронавірусу перетинати японський кордон заборонено представникам 87 держав.

      Окрім українців, у списку нев'їзних – громадяни Білорусі, Росії, Саудівської Аравії, ОАЕ. Раніше до переліку потрапили усі європейські країни, США, Китай та Південна Корея, інформує Kyodo.

      До теми Які країни успішніше перемагають коронавірус?

      Японія також призупинила видачу віз у 170 країнах світу. Японське МЗС, своєю чергою, попередило японців про небезпеку подорожей у перелічені країни. Японським громадянам, які повернулись з-за кордону додому, доводиться обстежуватись на коронавірус та самоізольовуватись на 14 днів.

      Що відомо про коронавірус в Японії?Незначне зростання інфікованих там розпочалось ще на початку лютого, проте у країні успішно зупинили першу хвилю коронавірусу.
      Новий спалах COVID-19 у Японії почали фіксувати з 4 квітня.
      Уряд Японії 16 квітня поширив режим надзвичайної ситуації через коронавірус на всю територію країни. Обмеження у всіх регіонах запровадили до 6 травня.
      Зараз у країні підтвердили у понад 13 тисяч людей. 360 із них померли від ускладнень COVID-19, тоді як ще майже 1 700 пацієнтів одужали та виписалися з медзакладів.

      як виявити коронавірус
      Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Заробітки за кордоном в час пандемії: хто кличе українців і скільки можна заробити
      сьогодні , 15:45 Заробітки за кордоном в час пандемії: хто кличе українців і скільки можна заробити
      Катерина Козачинська
      9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
      сьогодні , 15:05 9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
      Юлія Михайлова