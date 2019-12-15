В Японии снесут два здания, которые пережили атомную бомбардировку Хиросимы: фото
Местные власти Хиросимы планирует снести два из трех зданий 1913 года, где когда-то располагалось предприятие по производству обуви и одежды для императорской армии. Говорится об одних из самых больших зданий, переживших атомную бомбардировку города в 1945 году.
В Хиросиме эти здания расположены недалеко от центра города и менее чем за 3 километра от эпицентра взрыва атомной бомбы, сообщает издание Kyodonews.
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Дома хотят снести из-за старости их конструкций и плохую сейсмостойкость. Экспертиза установила, что они не способны выдержать сильное землетрясение магнитудой выше, чем 7 баллов.
Предварительно их снос запланирован на 2022 год. Против такого решения выступила общественность города. По их мнению, эти здания напоминают миру о бомбардировке Хиросимы.
Здания бывшего предприятия по производству одежды являются одними из крупнейших уцелевших после бомбардировки города. Их крыша и навесные окна были повреждены во время атомной атаки, но конструкция уцелела.
Одно из зданий, пережившей атомную бомбардировку
Что известно о ядерной бомбардировке Хиросимы? Ядерную бомбардировку авциациею США япоснького города Хиросима произошло в августе 1945 года – в конце Второй мировой войны. Это было первое в мире использование ядерного оружия во время военных действий.
Атака почти полностью разрушила город, в котором жили около 300 тысяч человек. В результате бомбардировки сначала от взрыва, а затем и от полученных травм и облучения погибли около 140 тысяч человек.