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      В Японии снесут два здания, которые пережили атомную бомбардировку Хиросимы: фото

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      Из-за плохой сейсмостойкости в Хиросиме хотят снести здания, пережившие бомбардировку

      Местные власти Хиросимы планирует снести два из трех зданий 1913 года, где когда-то располагалось предприятие по производству обуви и одежды для императорской армии. Говорится об одних из самых больших зданий, переживших атомную бомбардировку города в 1945 году.

      В Хиросиме эти здания расположены недалеко от центра города и менее чем за 3 километра от эпицентра взрыва атомной бомбы, сообщает издание Kyodonews.

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      Дома хотят снести из-за старости их конструкций и плохую сейсмостойкость. Экспертиза установила, что они не способны выдержать сильное землетрясение магнитудой выше, чем 7 баллов.

      Предварительно их снос запланирован на 2022 год. Против такого решения выступила общественность города. По их мнению, эти здания напоминают миру о бомбардировке Хиросимы.

      Здания бывшего предприятия по производству одежды являются одними из крупнейших уцелевших после бомбардировки города. Их крыша и навесные окна были повреждены во время атомной атаки, но конструкция уцелела.


      Одно из зданий, пережившей атомную бомбардировку

      Что известно о ядерной бомбардировке Хиросимы? Ядерную бомбардировку авциациею США япоснького города Хиросима произошло в августе 1945 года  в конце Второй мировой войны. Это было первое в мире использование ядерного оружия во время военных действий.

      Атака почти полностью разрушила город, в котором жили около 300 тысяч человек. В результате бомбардировки сначала от взрыва, а затем и от полученных травм и облучения погибли около 140 тысяч человек.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Япония История Ядерная безопасность
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