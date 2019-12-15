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      У Японії знесуть дві будівлі, які пережили атомне бомбардування Хіросіми: фото

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      Через погану сейсмостійкість у Хіросімі хочуть знести будівлі, що пережили бомбардування

      Місцева влада Хіросіми планує знести дві з трьох будівель 1913 року, де колись розташовувалося підприємство з виробництва взуття і одягу для імператорської армії. Мовиться про одні з найбільших будівель, що пережили атомне бомбардування міста у 1945 році.

      У Хіросімі ці будівлі розташовані неподалік від центру міста та менш як за 3 кілометри від епіцентру вибуху атомної бомби, повідомляє видання Kyodonews.

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      Будинки хочуть знести через старість їхніх конструкцій та погану сейсмостійкість. Експертиза встановила, що вони не здатні витримати сильний землетрус магнітудою вище, ніж 7 балів.

      Попередньо їх знесення заплановане на 2022 рік. Проти такого рішення виступила громадськість міста. На їх думку, ці будівлі нагадують світу про бамбардування Хіросіми.

      Будівлі колишнього підприємства з виробництва одягу є одними з найбільших уціліх після бомбардування міста. Їхній дах та навісні вікна були пошкоджені під час атомної атаки, але конструкція вціліла.


      Одна з будівель, що пережила атомне бомбардування

      Що відомо про ядерне бомбардування Хіросіми?Ядерне бомбардування авціацією США япоснького міста Хіросіма відбулося у серпні 1945 року – наприкінці Другої світової війни. Це було перше у світі використання ядерної зброї під час військових дій.

      Атака майже повністю зруйнувала місто, у якому жили близько 300 тисяч людей. Внаслідок бомбардування спочатку від вибуху, а потім і від отриманих травм та опромінення загинули близько 140 тисяч людей.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Історія Ядерна безпека Японія
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