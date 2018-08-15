В Японии создали кризисный штаб из-за вероятного катастрофического извержения вулкана

Японское правительство создало специальный кризисный штаб из-за опасности катастрофического извержения вулкана Синдаке на юго-западе страны.

Об этом со ссылкой на местные СМИ передает "Укринформ".

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Отмечается, что главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности мощного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу на юго-западе страны. Оно может привести к катастрофическим последствиям в районах, где проживают люди.

Данные специалистов основаны на резком росте количества вулканических землетрясений.

Власти Японии повысили уровень опасности в районе вулкана со второго до четвертого, что означает "подготовка к эвакуации".

Местных, которые проживают в радиусе 3 километров от Синдаке, попросили быть крайне осторожными, так как возможно падение крупных вулканических камней и поток лавы.

Напомним, 22 июня на юго-западном острове Кюсю в Японии началось извержение вулкана Симмоэ. Столб дыма и вулканического пепла был выброшен из кратера вулкана на высоту 2600 метров. Камни из жерла вылетали более, чем на километр.