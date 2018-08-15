У Японії створили кризовий штаб через імовірне катастрофічне виверження вулкана

Японський уряд створив спеціальний кризовий штаб через небезпеку катастрофічного виверження вулкана Сіндаке на південному заході країни.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ передає "Укрінформ".

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Зазначається, що головне метеорологічне управління Японії попередило про можливість потужного виверження вулкана на острові Кутіноерабу на південному заході країни. Воно може призвести до катастрофічних наслідків у районах, де проживають люди.

Дані фахівців засновані на різкому зростанні кількості вулканічних землетрусів.

Влада Японії підвищила рівень небезпеки у районі вулкана з другого до четвертого, що означає "підготовка до евакуації".

Місцевих, які проживають у радіусі 3 кілометрів від Сіндаке, попросили дотримуватися крайньої обережності, оскільки можливе падіння великих вулканічних каменів і потік лави.

Нагадаємо, 22 червня на південно-західному острові Кюсю в Японії розпочалось виверження вулкана Сіммое.Стовп диму і вулканічного попелу був викинутий з кратера вулкана на висоту 2600 метрів. Камені з жерла вилітали більш, ніж на кілометр.