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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Японії створили кризовий штаб через імовірне катастрофічне виверження вулкана

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Вулкан Сіндаке у Японії може "прокинутись" будь-якої миті
Вулкан Сіндаке у Японії може "прокинутись" будь-якої миті / Фото з вільних джерел

Японський уряд створив спеціальний кризовий штаб через небезпеку катастрофічного виверження вулкана Сіндаке на південному заході країни.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ передає "Укрінформ".

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Зазначається, що головне метеорологічне управління Японії попередило про можливість потужного виверження вулкана на острові Кутіноерабу на південному заході країни. Воно може призвести до катастрофічних наслідків у районах, де проживають люди.

Дані фахівців засновані на різкому зростанні кількості вулканічних землетрусів.

Влада Японії підвищила рівень небезпеки у районі вулкана з другого до четвертого, що означає "підготовка до евакуації".

Місцевих, які проживають у радіусі 3 кілометрів від Сіндаке, попросили дотримуватися крайньої обережності, оскільки можливе падіння великих вулканічних каменів і потік лави.

Нагадаємо, 22 червня на південно-західному острові Кюсю в Японії розпочалось виверження вулкана Сіммое.Стовп диму і вулканічного попелу був викинутий з кратера вулкана на висоту 2600 метрів. Камені з жерла вилітали більш, ніж на кілометр.

Теги: виверження вулкану Японія Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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