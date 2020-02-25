В Японии умер самый старый человек на планете

Умер 112-летний Титецу Ватанабе из Японии, которого 12 февраля 2020 года внесли в Книгу рекордов Гиннеса как старейшего мужчину на планете.

В издании АВС сообщают, что мужчина умер в воскресенье, 23 февраля. Через 11 дней ему должно было исполниться 113 лет.

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В день перед смертью Титецу Ватанабе не мог есть. Через некоторое время у него появилась лихорадка и затрудненное дыхание. Ватанабэ имеет пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и одного праправнука.

Мужчина выращивал фрукты и овощи на семейной ферме. Увлекался японским традиционным искусством выращивания карликовых скульптурных деревьев. Он всегда говорил, что секрет долголетия заключается в том, чтобы все время улыбаться.



Секрет Ватанабе простой – всегда улыбаться

К слову, предшественником Ватанабе был Масадзо Нонака, который умер 20 января 2019 года в возрасте 113 лет. Тогда именно его считали самым пожилым мужчиной на планете.