В Японії помер найстаріший чоловік на планеті

Помер 112-річний Тітецу Ватанабе з Японії, якого 12 лютого 2020 року внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого чоловіка на планеті.

У виданні АВС повідомляють, що чоловік помер у неділю, 23 лютого. Через 11 днів йому мало виповнитись 113 років.

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У день перед смертю Тітецу Ватанабе не міг їсти. Через деякий час у нього з'явилась гарячка та утруднене дихання. Ватанабе застав п'ятеро дітей, 12 онуків, 16 правнуків і одного праправнука.

Чоловік вирощував фрукти та овочі на сімейній фермі. Захоплювався японським традиційним мистецтвом вирощування карликових скульптурних дерев. Він завжди говорив, що секрет довголіття полягає в тому, щоб весь час посміхатися.



Секрет Ватанабе простий – завжди посміхатися

До слова, попередником Ватанабе був Масадзо Нонака, який помер 20 січня 2019 року у віці 113 років. Тоді саме його вважали найстаршим чоловіком на планеті.