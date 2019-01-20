Помер найстаріший чоловік на планеті: скільки йому було років

Масадзо Нонака, визнаний найстарішим чоловіком на Землі, помер у віці 113 років. Японець пішов із життя у своєму будинку в колі рідних в селищі Асьоро.

Про це пише Kyodo.

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Відомо, що Нонака народився в 1905 році. В останні роки він проживав разом зі своїми онуками біля підніжжя гори Меакан на півночі Хоккайдо. Його нащадки керують невеликим готелем на гарячих джерелах "Нонака онсен" в цій місцевості. Проводив час довгожитель переважно за переглядом телевізора, читанням газет, тішив себе солодощами.

Масадзо Нонака отримав звання найстарішого чоловіка планети минулоріч, після того, як його попередник Франциско Нуньєс Олівера з Іспанії помер в лютому 2018 року в віці 113 років. У рейтингу найстаріших людей Нонака займав приблизно 30-е місце. Усі позиції перед ним належать жінкам.

Додамо, що Японія є однією з лідерів за кількістю довгожителів. Раніше найстарішим в історії чоловіком був визнаний японець Джіроемон Кімура, який помер у віці 116 років і 54 дня 12 червня 2013 року, згідно з Книгою рекордів Гіннесса.