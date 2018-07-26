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У Японії померла найстаріша жителька Землі

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Найстарша жителька планети Чіо Міяко померла у Японії на 117 році життя
Найстарша жителька планети Чіо Міяко померла у Японії на 117 році життя / .guinnessworldrecords

22 липня в Японії на 117 році життя померла найстаріша жителька планети Чіо Міяко.

Про це інформує Guinnessworldrecords.com.

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Чіо Міяко, яка 22 липня відійшла у вічність, мала титули найстарішої людини та найстарішої жінки планети. Вона народилася у Вакаямі в районі Кансай, Японія, 2 травня 1901 року. У день смерті їй було 117 років та 81 день,
– пишуть у виданні.

За словами родини старожительки, Чіо була дуже доброю та комунікабельною людиною. Вона обожнювала каліграфію,якою захопилася ще у ранньому дитинстві. 

Зазначається, що існує три рекордні категорії Guinness World Records: найстаріший чоловік планети, найстаріша жінка планети та найстарший житель планети.

Після смерті Міяко два титули залишаються вакантними. На цей момент найстаршим на планеті чоловіком вважається японець Масазо Нонака, якому 25 липня виповнилося 113 років. 

Поки що абсолютний рекорд за тривалістю життя на планеті належить Жанні-Луїзі Кальман з Франції, яка померла у віці 122 років.

Нагадаємо, 6 липня поблизу Флоренції в Італії померла найстаріша жінка Європи – 116-річна Джузеппіна Проджетто. На момент смерті їй було 116 років та 37 днів. Вона також була другою найстаршою людиною у світі (після 117-річної японки Чіо Міяко).

Теги: Японія Рекорди Втрати
Джерело: 24 Канал
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