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В Японии умерла самая старая жительница Земли

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Старейшая жительница планеты Чио Мияко умерла в Японии на 117 году жизни
Старейшая жительница планеты Чио Мияко умерла в Японии на 117 году жизни / .guinnessworldrecords

22 июля в Японии на 117 году жизни скончалась старейшая жительница планеты Чио Мияко.

Об этом информирует Guinnessworldrecords.com.

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Чио Мияко, которая 22 июля ушла в вечность, имела титулы самого старого человека и старейшей женщины планеты. Она родилась в Вакаяме в районе Кансай, Япония, 2 мая 1901. В день смерти ей было 117 лет и 81 день,
– пишут в издании.

По словам семьи старожительницы, Чио была очень хорошим и коммуникабельным человеком. Она обожала каллиграфию, которой увлеклась еще в раннем детстве.

Отмечается, что существует три рекордные категории Guinness World Records: самый старый мужчина планеты, самая старая женщина планеты и самый старший житель планеты.

После смерти Мияко два титула остаются вакантными. На данный момент самым старым на планете человеком считается японец Масазо Нонака, которому 25 июля исполнилось 113 лет.

Пока абсолютный рекорд по продолжительности жизни на планете принадлежит Жанне-Луизе Кальман из Франции, которая умерла в возрасте 122 лет.

Напомним, 6 июля близ Флоренции в Италии умерла самая старая женщина Европы – 116-летняя Джузеппина Проджетто. На момент смерти ей было 116 лет и 37 дней. Она также была вторым старейшим человеком в мире (после 117-летней японки Чио Мияко).

Теги: Потери Рекорды Япония
Источник: 24 Канал
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