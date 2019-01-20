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      Умер самый старый мужчина на планете: сколько ему было лет

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      Умер Масадзо Нонака – старейший мужчина на планете
      Умер Масадзо Нонака – старейший мужчина на планете / Фото из свободных источников

      Масадзо Нонака, признан старейшим мужчиной на Земле, умер в возрасте 113 лет. Японец ушел из жизни в своем доме в кругу родных в поселке Асьоро.

      Об этом пишет Kyodo.

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      Известно, что Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Меакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности. Проводил время долгожитель преимущественно за просмотром телевизора, чтением газет, тешил себя сладостями.

      Масадзо Нонака получил звание старейшего мужчины планеты в прошлом году, после того, как его предшественник Франциско Нуньес Оливера из Испании умер в феврале 2018 года в возрасте 113 лет. В рейтинге самых старых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

      Добавим, что Япония является одной из лидеров по количеству долгожителей. Ранее старейшим в истории мужчиной был признан японец Джироемон Кимура, который умер в возрасте 116 лет и 54 дня 12 июня 2013 года, согласно Книге рекордов Гиннесса.

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      Теги: Япония Рекорды Потери
      Источник: 24 Канал
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