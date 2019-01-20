Умер самый старый мужчина на планете: сколько ему было лет

Масадзо Нонака, признан старейшим мужчиной на Земле, умер в возрасте 113 лет. Японец ушел из жизни в своем доме в кругу родных в поселке Асьоро.

Об этом пишет Kyodo.

Читайте также: Во Львове умер один из лидеров ОУН

Известно, что Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Меакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности. Проводил время долгожитель преимущественно за просмотром телевизора, чтением газет, тешил себя сладостями.

Масадзо Нонака получил звание старейшего мужчины планеты в прошлом году, после того, как его предшественник Франциско Нуньес Оливера из Испании умер в феврале 2018 года в возрасте 113 лет. В рейтинге самых старых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

Добавим, что Япония является одной из лидеров по количеству долгожителей. Ранее старейшим в истории мужчиной был признан японец Джироемон Кимура, который умер в возрасте 116 лет и 54 дня 12 июня 2013 года, согласно Книге рекордов Гиннесса.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: