В Эстонии сформировали подразделение кибервойск
В эстонской армии сформировано подразделение, основной задачей которого будет обеспечение кибербезопасности страны.
Об этом сообщает DW.
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Отмечается, что подразделение будет состоять из 300 человек и полноценно заработает в 2023 году. Подразделение будет бороться с хакерскими атаками, направленными против страны.
Эстония – это кибердержава. Это также означает, что мы должны защищать наши киберсистемы в гражданских и военных делах,
– заявил министр Юри Луик, добавив, что современная обычная война имеет также и виртуальное измерение.
В 2007 году Эстония стала жертвой массовой хакерской атаки, вызванной переносом памятника советским содатам в Таллинне. Страна, которая является одним из лидеров цифровой интеграции, сегодня имеет одно из лучших "электронных правительств" в Европе, приняла меры для усиления безопасности. С 2008 года в Таллинне расположен Кооперативный центр киберобороны НАТО.