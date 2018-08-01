В Естонії сформували підрозділ кібервійськ

В естонській армії сформовано підрозділ, основним завданням якого буде забезпечення кібербезпеки країни.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що підрозділ складатиметься з 300 осіб і повноцінно запрацює у 2023 році. Підрозділ боротиметься з хакерськими атаками, спрямованими проти країни.

Естонія – це кібердержава. Ц е також означає, що ми повинні захищати наші кіберсистеми у цивільних і військових справах,

– заявив міністр Юрі Луїк, додавши, що сучасна звичайна війна має також і віртуальний вимір.

У 2007 році Естонія стала жертвою масової хакерської атаки викликаної перенесенням пам'ятника радянських содатам у Таллінні. Країна, яка є одним із лідерів цифрової інтеграції сьогодні має один з найкращих "електронних урядів" у Європі, вжила заходів для посилення безпеки. З 2008 року в Таллінні розташовано Кооперативний центр кібероборони НАТО.