В Южной Корее произошел масштабный пожар, погибли 38 человек: фото

В южнокорейском городе Инчхон 29 апреля случился большой пожар на строительной площадке склада. Жертвами пожара стали не менее 38 человек, еще 10 получили травмы.

Об ужасном пожаре в городе Инчхон, расположенном недалеко от столицы Сеула, сообщает издание Yonhap.

К слову Двух украинцев нашли мертвыми на Бали: известна вероятная причина смерти

Как стало известно возгорание произошло около 13:30 по местному времени 29 апреля на стройплощадке. На момент возгорания там находились около 78 человек, местонахождение большинства из которых до сих пор неизвестно. Поэтому не исключено, что число жертв возрастет.

По предварительной версии, пожар был вызван взрывом газа при проведении строительных работ на одном из подземных этажей площадке. Поэтому часть людей могла погибнуть из-за давки, которая образовалась после взрыва.

Как известно, большая несколько жертв вызвано тем, что люди перед эвакуацией потеряли много времени. За это время огонь и дым успели распространиться.

Ужасный пожар в Инчхоне, Южная Корея: смотрите фото