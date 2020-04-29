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      У Південній Кореї трапилася масштабна пожежа, загинули 38 людей: фото

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      Пожежа у Південній Кореї 29 квітня 2020 - загинули 38 людей
      У Південній Кореї сталася велика пожежа на складі / apnews.com

      У південнокорейському місті Інчхон 29 квітня трапилася велика пожежа на будівельному майданчику складу. Жертвами пожежі стали щонайменше 38 людей, ще 10 отримали травми.

      Про криваву пожежу у місті Інчхон, розташованому неподалік від столиці Сеула, повідомляє видання Yonhap.

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      Як відомо загоряння трапилося близько 13:30 за місцевим часом 29 квітня на будмайданчику. На момент займання там перебували близько 78 людей, місце перебування більшості з яких досі невідоме. Тож не виключено, що кількість жертв зросте.

      За попередньою версією, пожежа була спричинена вибухом газу при проведенні будівельних робіт на одному з підземних поверхів майданчику. Відтак частина людей могли загинути через тисняву, яка утворилася після вибуху.

      Як відомо, велика кілька жертв спричинена тим, що люди перед евакуацією втратили багато часу. За цей час вогонь та дим встигли поширитися.

      Кривава пожежа в Інчхоні, Південна Корея: дивіться фото

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Постраждалі Жертви Південна Корея Пожежа
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