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В Южной Корее все чаще самовозгораются автомобили известной марки

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BMW
BMW / Фото из открытых источников

В Республике Корея все чаще происходят самопроизвольные возгорания автомобилей немецкого производителя BMW. Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Кореи объявило о начале расследования в отношении концерна BMW.

Об этом сообщает DW.

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По данным министерства, с начала текущего года зафиксировано уже 28 подобных случаев. По предварительной информации, возгорания происходили из-за возможного дефекта в системе рециркуляции отработанных газов.

В отношении BMW уже 17 южнокорейских клиентов обратились в суд с требованием возмещения ущерба. В основном производителя обвиняют в слишком поздней реакции на технические проблемы. Средняя сумма иска составляет около 4 тысяч евро.

Отмечается, что ранее немецкий производитель объявил об отзыве на станции технического обслуживания 106,3 тыс. машин, большинство из которых – дизельные автомобили третьей и пятой серии. Всего под отзыв попали 42 модификации, выпускавшиеся с марта 2011 года по ноябрь 2016 года.

 

Теги: Авто Южная Корея
Источник: 24 Канал
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