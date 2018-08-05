В Южной Корее все чаще самовозгораются автомобили известной марки
В Республике Корея все чаще происходят самопроизвольные возгорания автомобилей немецкого производителя BMW. Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Кореи объявило о начале расследования в отношении концерна BMW.
Об этом сообщает DW.
Читайте также: В Украине появятся новые серии автомобильных номеров: список
По данным министерства, с начала текущего года зафиксировано уже 28 подобных случаев. По предварительной информации, возгорания происходили из-за возможного дефекта в системе рециркуляции отработанных газов.
В отношении BMW уже 17 южнокорейских клиентов обратились в суд с требованием возмещения ущерба. В основном производителя обвиняют в слишком поздней реакции на технические проблемы. Средняя сумма иска составляет около 4 тысяч евро.
Отмечается, что ранее немецкий производитель объявил об отзыве на станции технического обслуживания 106,3 тыс. машин, большинство из которых – дизельные автомобили третьей и пятой серии. Всего под отзыв попали 42 модификации, выпускавшиеся с марта 2011 года по ноябрь 2016 года.
Выбор редакции
-
Все показывали пальцами на товарища Путина, – генерал разведки вспомнил службу с президентом РФсегодня, 11:11
-
Российский патриарх Кирилл встретится с Варфоломеем, чтобы обсудить "украинский вопрос"сегодня, 10:17
-
Главные новости 4 августа: Избиение девочки в Одессе и смертельное ДТП на Херсонщинесегодня, 09:03