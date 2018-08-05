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У Південній Кореї все частіше самозаймаються автомобілі відомої марки

698 Читать новость на русском
BMW
BMW / Фото з відкритих джерел

У Республіці Корея все частіше стаються мимовільні займання автомобілів німецького виробника BMW. Міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту Кореї оголосило про початок розслідування щодо концерну BMW.

Про це повідомляє DW.

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За даними міністерства, з початку поточного року зафіксовано вже 28 подібних випадків. За попередньою інформацією, загоряння відбувалися через можливий дефект в системі рециркуляції відпрацьованих газів.

По відношенню до BMW вже 17 південнокорейських клієнтів звернулися до суду з вимогою відшкодування збитку. В основному виробника звинувачують в надто пізній реакції на технічні проблеми. Середня сума позову становить близько 4 тисяч євро.

Зазначається, що раніше німецький виробник оголосив про відкликання на станції технічного обслуговування 106,3 тис машин, більшість з яких – дизельні автомобілі третьої і п'ятої серії. Всього під відкликання потрапили 42 модифікації, що випускалися з березня 2011 року по листопад 2016 року.

 

Теги: Південна Корея Авто
Джерело: 24 Канал
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