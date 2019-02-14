В Южной Корее взорвался военный завод: есть погибшие
На заводе по производству боеприпасов вблизи Сеула – столицы Южной Кореи – произошел взрыв. По меньшей мере три работника предприятия погибли.
По предварительной информации, взорвались химические вещества, используемые для производства ракетного топлива.
Читайте также: На шахте Кривого Рога погибли двое работников
В результате взрыва начался пожар, который до сих пор не могут локализовать. На месте аварии работают более 40 пожарных машин.
Среди погибших один работник инспекции и двое рабочих. Через двадцать минут после того, как мы приехали на вызов, сотрудники завода были полностью эвакуированы,
– ответил пожарный Юнг Хо Юнь.
Над заводом поднялся высокий столб дыма, его видно за десятки километров.
Взрыв на заводе боеприпасов в Южной Корее / фото Yonhap
Отметим, что это не первая подобная трагедия на этом производстве. В прошлом году в мае была еще одна, которая унесла жизни двоих людей.