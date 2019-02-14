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      В Южной Корее взорвался военный завод: есть погибшие

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      В Южной Корее взорвался военный завод
      В Южной Корее взорвался военный завод / Фото из открытых источников

      На заводе по производству боеприпасов вблизи Сеула – столицы Южной Кореи – произошел взрыв. По меньшей мере три работника предприятия погибли.

      По предварительной информации, взорвались химические вещества, используемые для производства ракетного топлива.

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      В результате взрыва начался пожар, который до сих пор не могут локализовать. На месте аварии работают более 40 пожарных машин.

      Среди погибших один работник инспекции и двое рабочих. Через двадцать минут после того, как мы приехали на вызов, сотрудники завода были полностью эвакуированы,
      – ответил пожарный Юнг Хо Юнь.

      Над заводом поднялся высокий столб дыма, его видно за десятки километров.

      Вибух заводу боєприпасів у Південній Кореї / фото Yonhap
      Взрыв на заводе боеприпасов в Южной Корее / фото Yonhap

      Отметим, что это не первая подобная трагедия на этом производстве. В прошлом году в мае была еще одна, которая унесла жизни двоих людей.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Взрыв Южная Корея
      Источник: 24 Канал
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