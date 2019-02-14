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      У Південній Кореї вибухнув військовий завод: є загиблі

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      У Південній Кореї вибухнув військовий завод
      У Південній Кореї вибухнув військовий завод / Фото з відкритих джерел

      На заводі з виробництва боєприпасів поблизу Сеулу – столиці Південної Кореї – стався вибух. Щонайменше три працівники підприємства загинули.

      За попередньою інформацією вибухнули хімічні речовини, що використовуються для виробництва ракетного палива.

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      У результаті вибуху розпочалася пожежа, яку досі не можуть локалізувати. На місці аварії працює понад 40 пожежних машин. 

      Серед загиблих один працівник інспекції та двоє робочих. За двадцять хвилин після того, як ми приїхали на виклик співробітників заводу було повністю евакуйовано,
      – відповів пожежник  Юнг Хо Юнь.

      Над заводом піднявся високий стовп диму, його видно за десятки кілометрів.

      Вибух заводу боєприпасів у Південній Кореї / фото Yonhap
      Вибух заводу боєприпасів у Південній Кореї / фото Yonhap

      Зазначимо, що це не перша подібна трагедія на цьому виробництві. Минулого року у травні була ще одна, яка забрала життя двох людей.

      blog_ava
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      Теги: Південна Корея Вибух Жертви
      Джерело: 24 Канал
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