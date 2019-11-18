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      В Кабмине назвали неприемлемыми условия России для продолжения транзита газа

      53 Читати новину українською
      Оржель убежден, что предложение "Газпрома" по транзитному контракту неприемлемо / menr.gov.ua

      Министр энергетики Украины Алексей Оржель прокомментировал условия предложенного российским "Газпромом" контракта на транзит газа на следующий год. По словам министра, выставленные условия являются неприемлемыми.

      Особенно Алексей Оржель выделил условия относительно того, что россияне требуют отказаться от решений Стокгольмского арбитража и предлагают подписать контракт всего на один год. Об этом он рассказал во время эфира "Свобода слова" на телеканале ICTV.

      Важно: В ЕС надеются, что Зеленский и Путин в Париже договорятся о транзите газа

      Это соглашение неприемлемо для Украины. Я надеюсь, что мы все же найдем возможность конструктивно продолжить диалог с российской стороной. Раньше у меня было ощущение, что мы находимся в куда более конструктивном русле,
      – отметил министр.

      Интересно, что российские СМИ это заявление подали как полный отказ украинской стороны от подписания договора. В частности, с таким заголовком новость подало российское провластное издание "ТАСС".

      Что известно о предложении "Газпрома"? Российский "Газпром" направил "Нафтогазу" письмо с официальным предложением продлить срок действия действующего контракта или заключить новый. Там предлагают продлить контракт на год или заключить новый – до 1 января 2021 года.

      Кроме того, россияне для заключения нового контракта требуют от Украины отказаться от всех исков в Стокгольмском арбитраже. "Газпром" со своей стороны должен сделать то же самое.

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      18 ноября
      875
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель Газпром Нафтогаз Новости России Кабинет Министров Украины Газ
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