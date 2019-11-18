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      У Кабміні назвали неприйнятними умови Росії по продовженню транзиту газу

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      Оржель переконаний, що пропозиція "Газпрому" по транзитному контракту неприйнятна / menr.gov.ua

      Міністр енергетики України Олексій Оржель прокоментував умови, запропонованого російським "Газпромом" контракт на транзит газу на наступний рік. За словами міністра, виставлені умови є неприйнятними.

      Особливо Олексій Оржель виділив умови щодо того, що росіяни вимагають відмовитися від рішень Стокгольмського арбітражу та пропонують підписати контракт всього на один рік. Про це він розповів під час ефіру "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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      Ця угода є неприйнятною для України. Я сподіваюся, що ми все ж таки знайдемо можливість конструктивно продовжити діалог з російською стороною. Раніше у мене було відчуття, що ми перебуваємо у куди більш конструктивному руслі,
      – зазначив міністр.

      Цікаво, що російські ЗМІ цю заяву подали як повну відмову української сторони від підписання договору. Зокрема, з таким заголовком новину подало російське провладне видання "ТАСС".

      Що відомо про пропозицію "Газпрому"?Російський "Газпром" надіслав "Нафтогазу" лист з офіційною пропозицією продовжити термін дії чинного контракту або укласти новий. Там пропонують продовжити контракт на рік або укласти новий – до 1 січня 2021 року.

      Крім того, росіяни для укладання нового контракту вимагають від України відмовитися від усіх позовів у Стокгольмському арбітражі. "Газпром" зі свого боку має зробити те ж саме.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Олексій Оржель Міністерство енергетики та захисту довкілля Газ Кабінет Міністрів України Новини Росії Нафтогаз Газпром
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