В Кабмине опровергли информацию об отмене субсидий потребителям без счетчика

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 22 августа, не принимал решения об отмене субсидий на природный газ для потребителей без газовых счетчиков.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, передает "Интерфакс-Украина".

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"Такое постановление не принималось, оно было снято с рассмотрения", – сказал он.

Напомним, СМИ сообщили, что получили в распоряжение постановление Кабинета министров Украины об отмене субсидий потребителям без счетчиков газа.