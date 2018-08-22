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В Кабмине опровергли информацию об отмене субсидий потребителям без счетчика

56 Читати новину українською
Кабинет министров Украины
Кабинет министров Украины / 5.ua

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 22 августа, не принимал решения об отмене субсидий на природный газ для потребителей без газовых счетчиков.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, передает "Интерфакс-Украина".

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"Такое постановление не принималось, оно было снято с рассмотрения", – сказал он.

Напомним, СМИ сообщили, что получили в распоряжение постановление Кабинета министров Украины об отмене субсидий потребителям без счетчиков газа.

Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Субсидии
Источник: 24 Канал
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