У Кабміні спростували інформацію про скасування субсидій споживачам без лічильника

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 22 серпня, не приймав рішення про скасування субсидій на природний газ для споживачів без газових лічильників.

Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Така постанова не приймалася, вона була знята з розгляду", – сказав він.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що отримали у розпорядження постанову Кабінет міністрів України про скасування субсидії споживачам без лічильників газу.