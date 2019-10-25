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      В Кабмине ответили, может ли экс-чиновник РФ стать советником Гончарука

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      В Кабмине опровергли назначение гражданина России советником Гончарука
      В Кабмине опровергли назначение гражданина России советником Гончарука / president.gov.ua/

      Кабинет Министров Украины опроверг распространенную накануне информацию о том. что советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука может стать гражданин России Сергей Алексашенко.

      Эта информация не соответствует действительности, заявление с таким утверждением опубликовала пресс-служба Кабмина.

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      Накануне СМИ сообщали, что секретариат Кабмина сейчас рассматривает соответствующее представление руководителя аппарата премьер-министра.

      За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником Премьер-министра Украины. ... Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины,
      – говорится в сообщении.

      Сам Гончарук отмечал, что такое назначение требует консультаций с СБУ, поскольку является очень рискованным. Премьер также подчеркнул, что говорить о таком назначении пока рано и "такого советника у него нет".

      Что нужно знать о Сергее Алексашенко?

      • Он имеет российское гражданство. В 1993-1995 годах был заместителем министра финансов России, а в конце 90-х – первым заместителем председателя правления Центрального банка России.
      • Работал в российском Росбанке и холдинговой компании Интеррос. С 2014 года проживает на территории США.
      • В 2015 году Сергей Алексашенко, объясняя свой отъезд в США "Радио Свобода", называл себя беженцем. Кроме того, он критиковал российские государственные институты и действия Владимира Путина на посту президента.
      • В интервью радио "Эхо Москвы" в мае 2014 Алексашенко заявлял, что Россия, аннексировав Крым, разрушила систему международных гарантий, которые давали Украине касательно неприкосновенности ее территории.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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