В Кабмине ответили, может ли экс-чиновник РФ стать советником Гончарука

Кабинет Министров Украины опроверг распространенную накануне информацию о том. что советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука может стать гражданин России Сергей Алексашенко.

Эта информация не соответствует действительности, заявление с таким утверждением опубликовала пресс-служба Кабмина.

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Накануне СМИ сообщали, что секретариат Кабмина сейчас рассматривает соответствующее представление руководителя аппарата премьер-министра.

За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником Премьер-министра Украины. ... Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины,

– говорится в сообщении.

Сам Гончарук отмечал, что такое назначение требует консультаций с СБУ, поскольку является очень рискованным. Премьер также подчеркнул, что говорить о таком назначении пока рано и "такого советника у него нет".

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