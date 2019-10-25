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      У Кабміні відповіли, чи ексчиновник РФ може стати радником Гончарука

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      У Кабміні заперечили призначення громадянина Росії радником Гончарука
      У Кабміні заперечили призначення громадянина Росії радником Гончарука / president.gov.ua/

      Кабінет Міністрів України спростував поширену напередодні інформацію про те. що радником прем’єр-міністра України Олексія Гончарука може стати громадянин Росії Сергій Алексашенко.

      Ця інформація не відповідає дійсності, заяву із таким твердженням опублікувала пресслужба Кабміну. 

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      Напередодні ЗМІ повідомляли, що секретаріат Кабміну наразі розглядає відповідне подання керівника апарату прем’єр-міністра. 

      За останні два дні в ЗМІ почала поширюватись інформація про можливе призначення громадянина РФ Сергія Алєксашенка радником Прем’єр-міністра України. ... Громадянин Алєксашенко не є радником прем’єр-міністра України,
      – мовиться у повідомленні. 

      Сам Гончарук зазначав, що таке призначення вимагає консультацій з СБУ, оскільки є дуже ризикованим. Прем'єр також наголосив, що говорити про таке призначення поки рано і "такого радника у нього немає".

      Що треба знати про Сергія Алексашенка?

      • Він має російське громадянство. У 1993-1995 роках був заступником міністра фінансів Росії, а наприкінці 90-х – першим заступником голови правління Центрального банку Росії.
      • Працював в російському Росбанку та холдинговій компанії Інтеррос. З 2014 року проживає на території США.
      • У 2015 році Сергій Алексашенко, пояснюючи свій від'їзд в США "Радіо Свобода", називав себе біженцем. Окрім того, він критикував російські державні інститути та дії Володимира Путіна на посту президента.
      •  інтерв'ю радіо "Ехо Москви" в травні 2014 Алексашенко заявляв, що Росія, анексувавши Крим, зруйнувала систему міжнародних гарантій, які давали Україні по недоторканності її території.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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