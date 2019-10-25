У Кабміні відповіли, чи ексчиновник РФ може стати радником Гончарука
Кабінет Міністрів України спростував поширену напередодні інформацію про те. що радником прем’єр-міністра України Олексія Гончарука може стати громадянин Росії Сергій Алексашенко.
Ця інформація не відповідає дійсності, заяву із таким твердженням опублікувала пресслужба Кабміну.
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Напередодні ЗМІ повідомляли, що секретаріат Кабміну наразі розглядає відповідне подання керівника апарату прем’єр-міністра.
За останні два дні в ЗМІ почала поширюватись інформація про можливе призначення громадянина РФ Сергія Алєксашенка радником Прем’єр-міністра України. ... Громадянин Алєксашенко не є радником прем’єр-міністра України,
– мовиться у повідомленні.
Сам Гончарук зазначав, що таке призначення вимагає консультацій з СБУ, оскільки є дуже ризикованим. Прем'єр також наголосив, що говорити про таке призначення поки рано і "такого радника у нього немає".
Що треба знати про Сергія Алексашенка?
- Він має російське громадянство. У 1993-1995 роках був заступником міністра фінансів Росії, а наприкінці 90-х – першим заступником голови правління Центрального банку Росії.
- Працював в російському Росбанку та холдинговій компанії Інтеррос. З 2014 року проживає на території США.
- У 2015 році Сергій Алексашенко, пояснюючи свій від'їзд в США "Радіо Свобода", називав себе біженцем. Окрім того, він критикував російські державні інститути та дії Володимира Путіна на посту президента.
- інтерв'ю радіо "Ехо Москви" в травні 2014 Алексашенко заявляв, що Росія, анексувавши Крим, зруйнувала систему міжнародних гарантій, які давали Україні по недоторканності її території.