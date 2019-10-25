У Кабміні відповіли, чи ексчиновник РФ може стати радником Гончарука

Кабінет Міністрів України спростував поширену напередодні інформацію про те. що радником прем’єр-міністра України Олексія Гончарука може стати громадянин Росії Сергій Алексашенко.

Ця інформація не відповідає дійсності, заяву із таким твердженням опублікувала пресслужба Кабміну.

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Напередодні ЗМІ повідомляли, що секретаріат Кабміну наразі розглядає відповідне подання керівника апарату прем’єр-міністра.

За останні два дні в ЗМІ почала поширюватись інформація про можливе призначення громадянина РФ Сергія Алєксашенка радником Прем’єр-міністра України. ... Громадянин Алєксашенко не є радником прем’єр-міністра України,

– мовиться у повідомленні.

Сам Гончарук зазначав, що таке призначення вимагає консультацій з СБУ, оскільки є дуже ризикованим. Прем'єр також наголосив, що говорити про таке призначення поки рано і "такого радника у нього немає".

Що треба знати про Сергія Алексашенка?