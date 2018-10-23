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      В Кабмине заявили, что Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

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      Украина-НАТО
      Украина-НАТО / Фото из открытых источников

      Украина не сможет достичь стандартов НАТО к 2020 году, потому что успеет выполнить лишь несколько критериев, которые приблизят ее к альянсу.

      Об этом заявил заместитель начальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий, передает "РБК-Украина".

      "Как эксперт, который работает в этом направлении, хочу подтвердить. Действительно, мы не достигнем всех стандартов НАТО к 2020 году. Ведь этих открытых стандартов около 1300, не считая закрытых", – сказал Вербицкий.

      По его словам, за год Украина успеет выполнить лишь несколько критериев, которые приблизят ее к членству в НАТО. До сих пор необходимые реформы в оборонной промышленности, военном, стратегическом, финансовом и ресурсном планировании, а также в логистике и командовании.

      Даже по всем этим сферам не удастся к 2020 году достичь 100% исполнения. Однако, какие-то ключевые аспекты конечно удастся решить,
      – отметил Вербицкий.

      Напомним, Украина завоевала право проведения весенней сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса (ПА НАТО) в Киеве в 2020 году.

      В начале сентября Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект об изменениях в Конституцию, который предусматривает закрепление в Основном законе курс государства на вступление в ЕС и НАТО.

      20 сентября Верховная Рада дала старт внесению изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

      Что такое НАТО?Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

      Теги: Новости политики НАТО Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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