У Кабміні заявили, що Україна не досягне стандартів НАТО до 2020 року

Україна не зможе досягти стандартів НАТО до 2020 року, бо встигне виконати лише кілька критеріїв, які наблизять її до альянсу.

Про це заявив заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Сергій Вербицький, передає "РБК-Україна".

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"Як експерт, який працює в цьому напрямку, хочу підтвердити. Дійсно, ми не досягнемо всіх стандартів НАТО до 2020 року. Адже цих стандартів лише відкритих близько 1300, не рахуючи закритих", – сказав Вербицький.

За його словами, за рік Україна встигне виконати лише кілька критеріїв, які наблизять її до членства в НАТО. Досі необхідні реформи в оборонній промисловості, оборонному, стратегічному, фінансовому та ресурсному плануванні, а також у логістиці та командуванні.

Навіть за всіми цими сферами не вдасться до 2020 року досягти 100% виконання. Однак, якісь ключові аспекти звичайно вдасться вирішити,

– зазначив Вербицький.

Нагадаємо, Україна виборола право проведення весняної сесії Парламентскої асамблеї Північноатлантичного альянсу (ПА НАТО) у Києві у 2020 році.



На початку вересня Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про зміни до Конституції, який передбачає закріплення в Основному законі курс держави на вступ до ЄС і НАТО.



20 вересня Верховна Рада дала старт внесенню змін до Конституції про закріплення курсу України на вступ до НАТО та Євросоюзу.

Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.