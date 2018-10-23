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      У Кабміні заявили, що Україна не досягне стандартів НАТО до 2020 року

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      Україна-НАТО
      Україна-НАТО / Фото з відкритих джерел

      Україна не зможе досягти стандартів НАТО до 2020 року, бо встигне виконати лише кілька критеріїв, які наблизять її до альянсу.

      Про це заявив заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Сергій Вербицький, передає "РБК-Україна".

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      "Як експерт, який працює в цьому напрямку, хочу підтвердити. Дійсно, ми не досягнемо всіх стандартів НАТО до 2020 року. Адже цих стандартів лише відкритих близько 1300, не рахуючи закритих", – сказав Вербицький.

      За його словами, за рік Україна встигне виконати лише кілька критеріїв, які наблизять її до членства в НАТО. Досі необхідні реформи в оборонній промисловості, оборонному, стратегічному, фінансовому та ресурсному плануванні, а також у логістиці та командуванні.

      Навіть за всіми цими сферами не вдасться до 2020 року досягти 100% виконання. Однак, якісь ключові аспекти звичайно вдасться вирішити,
      – зазначив Вербицький.

      Нагадаємо, Україна виборола право проведення весняної сесії Парламентскої асамблеї Північноатлантичного альянсу (ПА НАТО) у Києві у 2020 році.

      На початку вересня Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про зміни до Конституції, який передбачає закріплення в Основному законі курс держави на вступ до ЄС і НАТО.

      20 вересня Верховна Рада дала старт внесенню змін до Конституції про закріплення курсу України на вступ до НАТО та Євросоюзу.

      Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

      Теги: Новини політики Верховна Рада НАТО
      Джерело: 24 Канал
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