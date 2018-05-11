В Кабо-Верде умерли украинские моряки: жуткие фото и детали (18+)
У берегов Кабо-Верде умерли двое херсонских моряков с судна Atlantic Harmony, плавающего под флагом Гонконга.
Об этом в Facebook сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива.
Так, второй помощник капитана судна Алексей Лукашов умер 7 мая, а через 13 часов скончался третий механик Александр Красный.
Как отмечает издание Таврия News, вероятно, моряки умерли из-за отравления. Также жена одного из погибших рассказала детали смерти своего мужа.
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Она отметила, что ее мужа нашли, когда он лежал в луже крови и блевал ней.
По словам официального представителя Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича, Украина уже выясняет обстоятельства смерти моряков.
Как отмечает УНИАН, МИД установило контакт с судовладельцем и поставило этот вопрос на контроль Департамента консульской службы.