В Кабо-Верде померли українські моряки: моторошні фото та деталі (18+)

Неподалік берегів Кабо-Верде померли двоє херсонських моряків з судна Atlantic Harmony, яке плаває під прапором Гонконгу.

Про це у Facebook повідомив голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа.

Так, другий помічник капітана судна Олексій Лукашов помер 7 травня, а через 13 годин помер третій механік Олександр Червоний.

Як зазначає видання Таврія News, ймовірно, моряки померли через отруєння. Також дружина одного з загиблих розповіла деталі смерті свого чоловіка.

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Вона зазначила, що її чоловіка знайшли, коли він лежав у калюжі крові і блював нею.

За словами офіційного представника Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича, Україна вже з’ясовує обставини смерті моряків.

Як зазначає УНІАН, МЗС встановило контакт з судновласником і поставило це питання на контроль Департаменту консульської служби.