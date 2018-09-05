В Кабуле в спортклубе прогремели два мощных взрыва: фото 18+
Два взрыва прогремели в спортивном клубе в Кабуле, по меньшей мере 20 человек погибли, еще 70 получили ранения.
Об этом сообщает AP.
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Взрыв произошел примерно в 6 вечера в клубе борьбы "Моалем". По информации первых сообщений смертник взорвал бомбу стоя среди спортсменов в спортивном клубе.
Взрыв в спортзале
Tolo News сообщает, что через некоторое время произошел второй взрыв, который уже был направлен против членов сил безопасности, которые прибыли на место. Смертник взорвал себя среди полицейских и представителей местной власти у здания спортивного клуба.
"Я был снаружи, когда произошел первый взрыв, в результате которого погибли более 30 человек, многие из них были борцами", – рассказал директор борцовского клуба.