В Кабуле в спортклубе прогремели два мощных взрыва: фото 18+

Два взрыва прогремели в спортивном клубе в Кабуле, по меньшей мере 20 человек погибли, еще 70 получили ранения.

Об этом сообщает AP.

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Взрыв произошел примерно в 6 вечера в клубе борьбы "Моалем". По информации первых сообщений смертник взорвал бомбу стоя среди спортсменов в спортивном клубе.

Взрыв в спортзале

Tolo News сообщает, что через некоторое время произошел второй взрыв, который уже был направлен против членов сил безопасности, которые прибыли на место. Смертник взорвал себя среди полицейских и представителей местной власти у здания спортивного клуба.

"Я был снаружи, когда произошел первый взрыв, в результате которого погибли более 30 человек, многие из них были борцами", – рассказал директор борцовского клуба.