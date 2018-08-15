В Кабуле погибли десятки абитуриентов в результате теракта смертника

15 августа, в столице Афганистана Кабуле в образовательном учреждении Mawoud Academy произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает TOLO News.

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Отмечается, что взрыв произошел, когда студенты находились в аудиториях. По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 25 человек. Еще 35 человек получили ранения.

Свидетели рассказали, что на момент взрыва в аудитории находились около 100 учеников, которые занимались подготовкой к поступлению в университет. Средний возраст погибших составляет 18 лет.

Академия Mawoud является частным образовательным учреждением, которое предоставляет образовательные программы для студентов, желающих поступить в университет.

Напомним, 5 августа террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в мечети на востоке Афганистана, из-за которых погибли 29 человек и еще 81 человек получил ранения.