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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Атака талибов в Афганистане: погибли не менее 45 человек

31 Читати новину українською
Талибы
Талибы / informator.news

В ночь на среду, 15 августа, боевики террористической группы "Талибан" на севере Афганистана совершили атаку на военный контрольно-пропускной пункт. Погибло по крайней мере 45 сотрудников службы безопасности страны.

Об этом сообщает издание "Suputnik Таджикистан".

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По словам источников в полиции, в результате атаки боевиков "погибли 35 военнослужащих и 10 сотрудников местной полиции".

В правоохранительных органах подтвердили факт нападения, однако не стали уточнять число погибших.

Напомним, 5 августа террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в мечети на востоке Афганистана, из-за которых погибло 29 человек и еще 81 человек получил ранения.

Теги: Жертвы Теракт Афганістан
Источник: 24 Канал
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