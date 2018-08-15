Атака талібів у Афганістані: загинуло щонайменше 45 людей
В ніч на середу 15 серпня бойовики терористичної групи "Талібан" на півночі Афганістану здійснили атаку на військовий контрольно-пропускний пункт. Загинуло щонайменше 45 працівників служби безпеки країни.
Про це повідомляє видання "Suputnik Таджикистан".
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За словами джерел в поліції, в результаті атаки бойовиків "загинули 35 військовослужбовців і 10 співробітників місцевої поліції".
У правоохоронних органах підтвердили факт нападу, однак не стали уточнювати кількість загиблих.
Нагадаємо, 5 серпня терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в мечеті на сході Афганістану, через які загинуло 29 людей та ще 81 людина отримала поранення.