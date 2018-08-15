У Кабулі загинули десятки абітурієнтів внаслідок теракту смертника

15 серпня, у столиці Афганістану Кабулі в освітній установі Mawoud Academy стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 25 людей.

Про це повідомляє TOLO News.

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Зазначається, що вибух стався, коли студенти перебували в аудиторіях. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник.

Міністерство охорони здоров’я Афганістану підтвердило загибель 25 людей. Ще 35 осіб отримали поранення.

Свідки розповіли, що на момент вибуху в аудиторії перебували близько 100 учнів, які займалися підготовкою до вступу в університет. Середній вік загиблих становить 18 років.

Академія Mawoud є приватним освітнім закладом, який надає освітні програми для студентів, що бажають вступити до університету.

Нагадаємо, 5 серпня терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в мечеті на сході Афганістану, через які загинуло 29 людей та ще 81 людина отримала поранення.