18:28
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Кабулі загинули десятки абітурієнтів внаслідок теракту смертника

101 Читать новость на русском
Теракт в Кабулі
Теракт в Кабулі / ria.ru

15 серпня, у столиці Афганістану Кабулі в освітній установі Mawoud Academy стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 25 людей.

Про це повідомляє TOLO News.

Читайте також: Атака талібів у Афганістані: загинуло щонайменше 45 людей

Зазначається, що вибух стався, коли студенти перебували в аудиторіях. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник.

Міністерство охорони здоров’я Афганістану підтвердило загибель 25 людей. Ще 35 осіб отримали поранення.

Свідки розповіли, що на момент вибуху в аудиторії перебували близько 100 учнів, які займалися підготовкою до вступу в університет. Середній вік загиблих становить 18 років.

Академія Mawoud є приватним освітнім закладом, який надає освітні програми для студентів, що бажають вступити до університету.

Нагадаємо, 5 серпня терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в мечеті на сході Афганістану, через які загинуло 29 людей та ще 81 людина отримала поранення.

Теги: Афганістан Теракт Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Путін нарощує потужне військо вздовж узбережжя Арктики: у Британії забили тривогу
 сьогодні , 14:46
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук