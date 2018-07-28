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В Каире 75 человек приговорили к смертной казни

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В Египте приговорили к смертной казни 75 человек
В Египте приговорили к смертной казни 75 человек / Иллюстративное фото

В Каире суд приговорил к смертной казни 75 человек. Среди осужденных лидеры запрещенного ныне в стране движения "Братья-мусульмане" и сторонники бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. Окончательное решение будет вынесено 8 сентября, так как решение суда является предварительным и должно быть утверждено религиозной властью страны.

Об этом сообщает DW.

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Как сообщает издание, дело касается 739 обвиняемых, которых обвиняют в убийствах и противозаконных акциях протеста.

Отметим, что бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси считают первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны". Однако президентом он был только один год, так как позже был отстранен от должности в результате военного путча.

Позже на двух судебных процессах Мурси приговорили к вцелом 45 годам заключения и смертной казни. Впрочем, последний приговор был отменен в конце 2016 года.

Теги: Африка Египет
Источник: 24 Канал
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