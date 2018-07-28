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В Каїрі 25 людей засудили до смертної кари

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У Єгипті засудили до смертної кари 75 людей
У Єгипті засудили до смертної кари 75 людей / Ілюстративне фото

У Каїрі суд засудив до смертної кари 75 людей. Серед засуджених лідери забороненого нині в країні руху "Брати-мусульмани" та прибічники колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. Остаточне рішення буде винесено 8 вересня, так як рішення суду є попередніми і має бути затверджене релігійною владою країни.

Про це повідомляє DW.

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Як повідомляє видання, справа стосується 739 обвинувачених, яким закидають вбивства та протизаконні протестні акції.

Зазначимо, що колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом країни, якого було обрано демократичним шляхом у 2012 році після повалення режиму Хосні Мубарака внаслідок так званої "арабської весни". Проте президентом він був лише один рік, так як пізніше його було усунено з посади внаслідок військового путчу.

Пізніше на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок був скасований наприкінці 2016 року.

Теги: Африка Єгипет
Джерело: 24 Канал
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