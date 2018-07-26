У Японії стратили ще шістьох з секти "Аум Сінрікьо", які влаштували теракт

У Японії було виконали смертний вирок для шістьох членів секти "Аум Сінрікьо" Сьоко Асахари. До цього вони сиділи у в'язниці через використанням зарину в токійському метро в 1995 році.

Про це повідомляє iPress.ua

Так було здійснено покарання всіх членів секти, яких раніше засудили до смерті. Всього протягом місяця стратили 13 осіб.

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Раніше, 6 липня, стратили засновника секти "Аум Сінрікьо" Сьоко Асахари. За деякими джерелами відомо, що Сьоко Асахару, чиє справжнє ім’я Чізуо Матсумото, стратили через повішення у в’язниці в Токіо. Злочинцеві було 63 роки.

Міністр юстиції Йоко Камікава сказала, що Японія ніколи не вбивала так багато людей за смертним вироком протягом одного місяця. Однак, за її словами, їх злочини безпрецедентно жахливі, вони ніколи не повинні повторитися.

Що таке "Аум Сінрікьо" та хто такий Сьоко Асахара?



Секту було засновано в 1987 році. В основу її діяльності покладено вчення Асахари про швидке очікування кінця світу та останню битву "добра та зла", в якій повинні були загинути всі "грішники", а сам Асахара називав себе реінкарнацією Христа, Будди та бога Шиви. Чисельність секти становила, за різними даними, від 30 тисяч до 50 тисяч осіб. Вела вона активну місіонерську та економічну діяльність і на території Росії, де її членами були понад 10 тисяч осіб.



20 березня 1995 року сектанти влаштували в метро Токіо атаку із застосуванням отруйної речовини зарин. Це був перший в історії людства теракт з використанням хімічної зброї. Тоді члени секти розпорошили зарин в п'яти потягах. Кожен із зловмисників мав із собою по два-три пакети з отруйною речовиною, які вони протикали за допомогою парасольок, після чого залишали у вагонах. В результаті загинули 12 людей і постраждали, за різними даними, від 1 тисячі до 6 тисяч осіб.





Наслідки хімічної атаки в токійському метро в 1995 році



У підсумку в 1996 році Асахару та 29 його найближчих прихильників, причетних до організації теракту, було заарештовано та вони постали перед судом. Щодо 13 членів "Аум Сінрікьо", то суд ухвалив рішення їх стратити. Таке ж саме покарання очікувало і на засновника секти, якого було засуджено до смертної кари в 2004 році. Щоправда, тоді захист оскаржив вирок на підставі того, що Асахара на момент його винесення був неосудним. Однак після численних психіатричних експертиз суд визнав, що вирок лідеру "Аум Сінрікьо" все ж може бути приведено у виконання. 15 вересня 2006 року Верховний суд Японії виніс остаточне рішення у справі Сьоко Асахари, залишивши в силі смертний вирок через повішення.



Загалом за 20 років до відповідальності притягнули 192 члени "Аум Сінрікьо". 19 січня 2018 року суд Японії підтвердив довічний вирок останньому фігуранту справи "Аум Сінрікьо" Кацуо Такахасі. Частина прихильників секти легітимно продовжують свою діяльність в Японії під наглядом поліції.