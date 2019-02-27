В Каире на вокзале загорелся поезд, два десятка погибших и много раненых фото, видео

В столице Египта Каире утром 27 февраля пассажирский поезд врезался в здание на главном железнодорожном вокзале и загорелся. В результате вспыхнул масштабный пожар, который унес жизни по меньшей мере 24 человек, еще около 50 получили ранения.

Авария привела к обвалу части одного из домов и сильной панике на вокзале, пишут местные издания.

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По предварительной информации, поезд вышел из депо и столкнулся с крытой платформой на станции Рамзес. В результате столкновения прогремел мощный взрыв, а огонь охватил одно из зданий. Густой черный дым пожара видно даже из других районов Каира

Сейчас с вокзала полностью эвакуируют людей. Движение поездов остановили до тех пор, пока спасателям не удастся взять огонь под свой контроль.



Смертельный пожар на вокзале в Каире

На вокзале в Каире вспыхнул масштабный пожар

Le train #fuel qui s' arrete pas et explose en gare principale #Cairo

+30 morts et blessés. pic.twitter.com/n3yHYE5KF0 — Brigitte Krede ️ (@BKrede) 27 лютого 2019 р.