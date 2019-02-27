В Каире на вокзале загорелся поезд, два десятка погибших и много раненых фото, видео
В столице Египта Каире утром 27 февраля пассажирский поезд врезался в здание на главном железнодорожном вокзале и загорелся. В результате вспыхнул масштабный пожар, который унес жизни по меньшей мере 24 человек, еще около 50 получили ранения.
Авария привела к обвалу части одного из домов и сильной панике на вокзале, пишут местные издания.
Читайте также: В Индии на масштабном авиашоу сгорело около 300 автомобилей: видео
По предварительной информации, поезд вышел из депо и столкнулся с крытой платформой на станции Рамзес. В результате столкновения прогремел мощный взрыв, а огонь охватил одно из зданий. Густой черный дым пожара видно даже из других районов Каира
Сейчас с вокзала полностью эвакуируют людей. Движение поездов остановили до тех пор, пока спасателям не удастся взять огонь под свой контроль.
Смертельный пожар на вокзале в Каире
На вокзале в Каире вспыхнул масштабный пожар