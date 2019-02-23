В Индии на масштабном авиашоу сгорело около 300 автомобилей: видео
Пожар вспыхнул на автостоянке на аэродроме ВВС Индии во время проведения в стране масштабного авиашоу. Огонь уничтожил почти 300 автомобилей.
Местность вблизи затянуло густым черным дымом.
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Огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветера. Сильный пожар вызвала панику среди местных жителей и посетителей авиашоу, поэтому его пришлось на некоторое время остановить.
Пожарные предполагают: причиной пожара могла стать зажженная сигарета, которую выбросили в сухую траву.
Неподалеку находилась стоняка сотни самолетов, которые как раз подготовили к авиационному шоу, но они не пострадали.
Что известно об индийском авиашоу?
Это самое большое авиационное шоу AeroIndia-2019, которое проходит с 20 по 24 февраля. Мероприятие длится пять дней, в нем планируется задействовать около 500 индийских и зарубежных авиационных фирм и оборонных подрядчиков.
19 февраля два самолета ВВС Индии потерпели крушение в районе авиабазы Елаханка в городе Бангалор (штат Карнатака). В результате аварии погиб один пилот.