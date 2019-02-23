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      В Индии на масштабном авиашоу сгорело около 300 автомобилей: видео

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      В Индии на масштабном авиашоу сгорело около 300 автомобилей
      В Индии на масштабном авиашоу сгорело около 300 автомобилей / Rajkumar Bhatt

      Пожар вспыхнул на автостоянке на аэродроме ВВС Индии во время проведения в стране масштабного авиашоу. Огонь уничтожил почти 300 автомобилей.

      Местность вблизи затянуло густым черным дымом.

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      Огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветера. Сильный пожар вызвала панику среди местных жителей и посетителей авиашоу, поэтому его пришлось на некоторое время остановить.

      Пожарные предполагают: причиной пожара могла стать зажженная сигарета, которую выбросили в сухую траву.

      Неподалеку находилась стоняка сотни самолетов, которые как раз подготовили к авиационному шоу, но они не пострадали.

      Что известно об индийском авиашоу?
      Это самое большое авиационное шоу AeroIndia-2019, которое проходит с 20 по 24 февраля. Мероприятие длится пять дней, в нем планируется задействовать около 500 индийских и зарубежных авиационных фирм и оборонных подрядчиков.

      19 февраля два самолета ВВС Индии потерпели крушение в районе авиабазы ​​Елаханка в городе Бангалор (штат Карнатака). В результате аварии погиб один пилот.

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      Теги: Авто Пожар Индия
      Источник: 24 канал
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