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      У Індії на масштабному авіашоу згоріло близько 300 авто: відео

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      У Індії на масштабному авіашоу згоріло близько 300 авто
      У Індії на масштабному авіашоу згоріло близько 300 авто / Rajkumar Bhatt

      Пожежа спалахнула на автостоянці на аеродромі військово-повітряних сил Індії під час проведення в країні масштабного авіашоу. Вогонь знищив майже 300 авто.

      Місцевість поблизу затягнуло густим чорним димом.

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      Вогонь швидко поширився через суху траву і сильний вітер. Масштабна пожежа викликала паніку серед місцевих жителів та відвідувачів авіашоу, тому його довелося на деякий час зупинити.

      Вогнеборці припускають: причиною пожежі могла стати запалена сигарета, яку викинули у суху траву.

      Неподалік була парковка сотні літаків, які якраз підготували до авіаційного шоу, але вони не постраждали. 

      Що відомо про індійське авіашоу? Це найбільшое авіаційне шоу AeroIndia-2019, який проходить з 20 до 24 лютого. Захід триває п'ять днів, в ньому планується залучити близько 500 індійських і закордонних авіаційних фірм і оборонних підрядників.

      19 лютого два літаки військово-повітряних сил Інлдії зазнали катастрофи в районі авіабази Єлаханка в місті Бангалор (штат Карнатака). В результаті аварії загинув один пілот.

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      Теги: Індія Пожежа Авто
      Джерело: 24 канал
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