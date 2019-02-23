У Індії на масштабному авіашоу згоріло близько 300 авто: відео

Пожежа спалахнула на автостоянці на аеродромі військово-повітряних сил Індії під час проведення в країні масштабного авіашоу. Вогонь знищив майже 300 авто.

Місцевість поблизу затягнуло густим чорним димом.

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Вогонь швидко поширився через суху траву і сильний вітер. Масштабна пожежа викликала паніку серед місцевих жителів та відвідувачів авіашоу, тому його довелося на деякий час зупинити.

Вогнеборці припускають: причиною пожежі могла стати запалена сигарета, яку викинули у суху траву.

Неподалік була парковка сотні літаків, які якраз підготували до авіаційного шоу, але вони не постраждали.

Що відомо про індійське авіашоу? Це найбільшое авіаційне шоу AeroIndia-2019, який проходить з 20 до 24 лютого. Захід триває п'ять днів, в ньому планується залучити близько 500 індійських і закордонних авіаційних фірм і оборонних підрядників.



19 лютого два літаки військово-повітряних сил Інлдії зазнали катастрофи в районі авіабази Єлаханка в місті Бангалор (штат Карнатака). В результаті аварії загинув один пілот.